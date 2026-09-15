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Пятый канал

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Чердак поехал: петербуржец самовольно увеличил квартиру в четыре раза

Чердак поехал: петербуржец самовольно увеличил квартиру в четыре раза

Особые роскошные условия проживания себе создал житель Петербурга, правда, ущемив при этом соседей. Он увеличил свою квартиру сразу в четыре раза, присоединив башню и чердак в знаменитом доме Бажанова, построенном в 1907 году.

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