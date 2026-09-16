Военкор Стешин: в наступлении ВСУ под Лиманом нет ничего фатального для России

В наступлении ВСУ на Лиманском направлении нет ничего фатального. Армия России контролирует регион Краматорско-Славянской агломерации, а потерянные позиции под Лиманом будут возвращены.
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