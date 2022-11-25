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Зак Браун: «Не стал бы исключать возвращение Риккардо в «Ф-1». Все что нужно – это один шанс»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун уверен, что Даниэль Риккардо в будущем вернется в «Формулу-1» в качестве основного участника.

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