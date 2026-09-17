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Царьград

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Падчерица Урганта раскрыла травлю из-за фигуры в балетной школе

Падчерица Урганта раскрыла травлю из-за фигуры в балетной школе

Эрика Кикнадзе, падчерица Ивана Урганта, раскрыла опыт травли в Академии Вагановой из-за её фигуры. Обучавшаяся с шести лет, она делится воспоминаниями о жесткой критике и унижениях, а также противостоянии обвинениям против рэпера 9mice.

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