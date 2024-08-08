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Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на новый пост

Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на новый пост

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего вьетнамского коллегу То Лама с избранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

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