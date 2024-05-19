В Самаре продолжается реконструкция дороги по улице XXII Партсъезда

Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта.Так, на нижнем участке, расположенном в границах улиц Ново-Садовой и Солнечной 19 мая рабочие проводят мероприятия по укладке верхнего слоя асфальта.
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