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Царьград

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Сергунина рассказала, как продукты помогут против стресса

Сергунина рассказала, как продукты помогут против стресса

Нутрициолог Вероника Сергунина советует добавлять в рацион киви, ягоды, болгарский перец и темный шоколад для компенсации ресурсов организма во время стресса.

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