В Надымском районе ожидается сильный ветер и перепады температур

Жителей Надымского района призывают не выезжать в дальний путь без особой необходимости. О сильном ветре и перепадах температур предупредил земляков в telegram-канале глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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