Культурология.рф

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Музыка: Вере Брежневой – 40: Комплекс бедного человека, работа посудомойкой, слухи о разводе с Меладзе и еще 5 фактов о певице

Музыка: Вере Брежневой – 40: Комплекс бедного человека, работа посудомойкой, слухи о разводе с Меладзе и еще 5 фактов о певице

3 февраля исполняется 40 лет певице и телеведущей Вере Брежневой. Этой цифре поверить сложно, ведь артистка выглядит намного моложе своих лет и до сих пор входит в число самых красивых звезд шоу-бизнеса.

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