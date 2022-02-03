Музыка: Вере Брежневой – 40: Комплекс бедного человека, работа посудомойкой, слухи о разводе с Меладзе и еще 5 фактов о певице

3 февраля исполняется 40 лет певице и телеведущей Вере Брежневой. Этой цифре поверить сложно, ведь артистка выглядит намного моложе своих лет и до сих пор входит в число самых красивых звезд шоу-бизнеса.
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