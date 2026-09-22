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ИА Регнум

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В Подмосковье нашли очаг бешенства животных, введен карантин

В Подмосковье нашли очаг бешенства животных, введен карантин

В Московской области обнаружили очаг бешенства животных. Его зафиксировали на территории округа Луховицы, сообщили 22 сентября в правительстве Подмосковья.

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