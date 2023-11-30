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Как украсить новогодний стол — 2024: встречаем год Дракона правильно

Как украсить новогодний стол — 2024: встречаем год Дракона правильно

Приближающийся год пройдет под знаком Дракона — яркого мифического существа из восточного гороскопа.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Для тех, кто живет по китайским традициям и обычаям, а так же любителям &quot;всё по фен-шую&quot;, напоминаю, что Год Дракона наступает 10 ФЕВРАЛЯ 2024 года!! А  ночь с 31 декабря на 1 января пройдёт под &quot;руководством&quot; Водяного Черного Кота, который может слегка, а может сильно ахудеть от вольностей толкования и рекомендаций к празднику каких-то &quot;некитайских папуасов&quot;, что пытаются косить под китайцев.
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