Как украсить новогодний стол — 2024: встречаем год Дракона правильно

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Леонид Ла Рошель

Для тех, кто живет по китайским традициям и обычаям, а так же любителям "всё по фен-шую", напоминаю, что Год Дракона наступает 10 ФЕВРАЛЯ 2024 года!! А ночь с 31 декабря на 1 января пройдёт под "руководством" Водяного Черного Кота, который может слегка, а может сильно ахудеть от вольностей толкования и рекомендаций к празднику каких-то "некитайских папуасов", что пытаются косить под китайцев.