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Ротенберг о «Сочи»: «Отставка Хохлова не обсуждается. Рисунок игры мне нравится, но мы ждем результата»

Ротенберг о «Сочи»: «Отставка Хохлова не обсуждается. Рисунок игры мне нравится, но мы ждем результата»

После 7 туров южане с 6 очками занимают в таблице Мир РПЛ 12-е место. «На данный момент отставка Хохлова не обсуждается.

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