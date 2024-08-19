ВС РФ ворвались в Селидово, и господствующая над городом высота — наша

Радомир Маркуш 18 августа 2024 г., 20:57 Вражеские эксперты признают, что город будет потерян в ближайшие дни из-за дезорганизации ВСУ Информация о том, что наши части совершили прорыв к Селидово, сразу же стала сенсацией.