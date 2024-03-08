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Николай Яременко: Спорт, который стирают ластиком

Николай Яременко: Спорт, который стирают ластиком

Буднично прошла новость в четверг: Камила Валиева исключена из состава сборной России по фигурному катанию.

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Комментарии
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Святогор Князев
Есть две проблемы в этом тексте! Певец Шман, и Камила Валиева! Как человек с академическим образованием, я понимаю что значит шаман для российской патриотики! В этом вопросе АВТОР ублюдок! Потому что нас*ать кто ты там в журнашлюстике, но если ты не понимаешь нихрена в пропаганде и тебе нас*ать на собственную страну,- то ты враг! Невзирая на то что доцент! Создаётся впечатление что &quot;Доцент&quot; ты кинематографический. Что касается Валиевой, девочку подставили функционеры от спорта, и автор это знает точно. Но Валиева ему похрен, он озабочен отсутствием господдержки спортсменов, после того как сломался &quot;Мерседес&quot;! Хотя, чему удивляться, у него же профессия &quot;про деньги&quot;!
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