Николай Яременко: Спорт, который стирают ластиком

Святогор Князев

Есть две проблемы в этом тексте! Певец Шман, и Камила Валиева! Как человек с академическим образованием, я понимаю что значит шаман для российской патриотики! В этом вопросе АВТОР ублюдок! Потому что нас*ать кто ты там в журнашлюстике, но если ты не понимаешь нихрена в пропаганде и тебе нас*ать на собственную страну,- то ты враг! Невзирая на то что доцент! Создаётся впечатление что "Доцент" ты кинематографический. Что касается Валиевой, девочку подставили функционеры от спорта, и автор это знает точно. Но Валиева ему похрен, он озабочен отсутствием господдержки спортсменов, после того как сломался "Мерседес"! Хотя, чему удивляться, у него же профессия "про деньги"!