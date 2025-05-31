В некоторых регионах России подорожала аренда жилья

Цены повысились в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Эксперты объясняют повышение ренты сезонным фактором и усилением активности арендаторов Аренда жилья в России подорожала впервые за восемь месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии