Иран. Деревня Масуле

В популярную у иранцев деревню Масуле отправилась во второй день пребывания в стране, а в первый день со мной познакомились два имама - один азербайджанский шиит со знанием русского языка, а второй из священного города Кум и только со знанием фарси.
В популярную у иранцев деревню Масуле отправилась во второй день пребывания в стране, а в первый день со мной познакомились два имама - один азербайджанский шиит со знанием русского языка, а второй из священного города Кум и только со знанием фарси.
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