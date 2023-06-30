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Иран. Деревня Масуле

Иран. Деревня Масуле

В популярную у иранцев деревню Масуле отправилась во второй день пребывания в стране, а в первый день со мной познакомились два имама - один азербайджанский шиит со знанием русского языка, а второй из священного города Кум и только со знанием фарси.

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