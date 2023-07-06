БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СПЕЦОПЕРАЦИЯ ЗАПАДА В РОССИИ: АРМИЯ НАСИЛЬНИКОВ РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫХОДИТ НА СВОБОДУ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ЗАПАДА В РОССИИ: АРМИЯ НАСИЛЬНИКОВ РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫХОДИТ НА СВОБОДУ

ФОТО: NOMAD_SOUL, AGATA KOWALCZYK/SHUTTERSTOCK.COM Дикая история случилась средь бела дня в Москве: педофил надругался над 12-летней девочкой.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Лучшее правоприменения для установленных педофилов-расстрел. Хватит сопли жевать!
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38 мин.
Caltar
&quot;Зато сейчас у нас в стране активно внедряется новый классификатор болезней ВОЗ, в котором педофилия больше не считается извращением.&quot;,а чего вороваек тоже не считали &quot;больными&quot; или убийц,ведь у них тоже мания совершать преступления? ВОЗ давно пора послать как можно дальше и забыть о их существовании,как и многие другие &quot;международные&quot; конторы!
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36 мин.
Тамара Соловьева
Пора выходить из ВОЗ и как можно быстрее. А насильников кастрировать без сожаления. На кону жизнь изнасилованных детей. Как будут жить эти дети суды не задумываются
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22 мин.

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