СПЕЦОПЕРАЦИЯ ЗАПАДА В РОССИИ: АРМИЯ НАСИЛЬНИКОВ РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫХОДИТ НА СВОБОДУ

Caltar

"Зато сейчас у нас в стране активно внедряется новый классификатор болезней ВОЗ, в котором педофилия больше не считается извращением.",а чего вороваек тоже не считали "больными" или убийц,ведь у них тоже мания совершать преступления? ВОЗ давно пора послать как можно дальше и забыть о их существовании,как и многие другие "международные" конторы!