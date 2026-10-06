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Страны G7 передали Украине почти $50 млрд за счет замороженных активов России

Страны G7 передали Украине почти $50 млрд за счет замороженных активов России

Страны «Большой семерки» направили Украине 49,4 миллиарда долларов в виде кредитов, погашение которых обеспечивают доходы от замороженных российских активов.

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