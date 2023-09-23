Работающих пенсионеров обрадовали большой индексацией – пересчитают с 2016 года

Ингерман Ланская

зюгандоны, опубликовавшие эту туфту, вреде бы законодатели и КАК БЫ юристы, потаются в понятиях - индесация и перерасчет.... а почти все зюгандоновские популистские хотелки так хотелками и остаются, как эта очередная пустышка....