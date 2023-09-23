Работающих пенсионеров обрадовали скорой большой индексацией пенсией. Законопроект "О внесении изменений в статью 26.
Работающих пенсионеров обрадовали большой индексацией – пересчитают с 2016 года
Комментарии
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Ингерман Ланская
зюгандоны, опубликовавшие эту туфту, вреде бы законодатели и КАК БЫ юристы, потаются в понятиях - индесация и перерасчет.... а почти все зюгандоновские популистские хотелки так хотелками и остаются, как эта очередная пустышка....
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1 м.
Ингерман Ланская
малец, пенсий по старости ниже 12 тыщ в россии НЕТ! всё что ниже - это пособия
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1 м.
Александр Алексеевич
обдолбаная сука , сдрисни отсюда
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1 м.
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