Championship League 2025 — 6 группа. Расписание трансляции

C 22 по 23 января, 6 группа Лиги Чемпионов по снукеру 2025, пригласительный, Mattioli Arena, Лестер, Англия Победитель предыдущего турнира: Марк Селби Championship League 2025 — 6 группаВсе Новости и результаты турнира Championship League 2025 Результаты Championship League 2025 Группа 1 - результаты Группа 2 - результаты Группа 3 - результаты Группа 4 - результаты Группа 5 - результаты Группа 6 - результаты Группа 7 - результаты Расписание трансляции - Группа 1 Расписание трансляции - Группа 2 Расписание трансляции - Группа 3 Расписание трансляции - Группа 4 Расписание трансляции - Группа 5 Шестая группа Лига Чемпионов 2025: снукер — расписание прямых трансляций Расписание матчей Championship League 2025 (Live) Смотреть прямые трансляции 6 группы пригласительного турнира Лиги чемпионов по снукеру вы можете на Matchroom.