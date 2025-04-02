Lada Niva получит новую восьмиугольную решетку радиатора в духе Audi

АвтоВАЗ продолжает патентовать различные новые детали для различных новых моделей. На этот раз в базе Роспатента обнаружились: новый легкосплавный колесный диск, вставки обивки двери, колпак для металлического колесного диска и решетка радиатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии