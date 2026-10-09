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КУРКИНО

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Мэр Москвы рассказал о более чем 850 тысячах поездок за месяц по Рублево-Архангельской линии

На Рублево-Архангельской линии метро за месяц совершили более 850 тысяч поездок. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

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