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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Новый Орлеан» интересуется Беннедиктом Матурином

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, недавно прошли новые переговоры между « Новым Орлеаном » и ограниченно свободным агентом «Клипперс» Беннедиктом Матурином .

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