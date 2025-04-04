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Русская весна

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В Госдуме предложили возвращать часть расходов за свадебные траты

В Госдуме предложили возвращать часть расходов за свадебные траты

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета, позволяющего молодоженам вернуть часть расходов на организацию свадьбы, но не более 15-00-00 рублей на каждого из супругов, сообщили в пресс-службе партии.

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