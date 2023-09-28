Бесплатную секцию бокса открыли при школе №55 в Иркутске

Бесплатная секция бокса начала свою работу при школе №55 в микрорайоне Университетском в Иркутске. Как сообщил спикер городской Думы Евгений Стекачев, в школу купили инвентарь для занятий: шлемы и перчатки, скакалки и мячи, груши для отработки ударов и многофункциональную машину Смита.