Бесплатную секцию бокса открыли при школе №55 в Иркутске

Бесплатная секция бокса начала свою работу при школе №55 в микрорайоне Университетском в Иркутске. Как сообщил спикер городской Думы Евгений Стекачев, в школу купили инвентарь для занятий: шлемы и перчатки, скакалки и мячи, груши для отработки ударов и многофункциональную машину Смита.
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