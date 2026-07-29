Zero Hedge
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Zero Hedge

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How Does A Political Party Leader Survive This?

How Does A Political Party Leader Survive This?

How Does A Political Party Leader Survive This? Authored by Steve Watson via Modernity News, Far left UK Green Party leader Zack Polanski has caused uproar by sharing an Instagram post featuring a man in a T-shirt depicting a guillotine next to the words "We're only making plans for Nigel.

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