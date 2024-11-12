🍅 Крымские фермеры продолжают уборку томатов в теплицах Предприятиями уже собрано почти 3,5 тысячи тонн томатов, огурцов — 9,6 тысяч тонн.
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🍅 Крымские фермеры продолжают уборку томатов в теплицах Предприятиями уже собрано почти 3,5 тысячи тонн томатов, огурцов — 9,6 тысяч тонн.