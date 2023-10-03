Россия лишила Италию права обогащаться за счёт российской продукции и резко сократила экспорт

Natalija Osminina

"В России знают, что это такое и в 1990-х годах "благодаря" Европе мы в полной мере ощутили все негативные последствия. Теперь бумеранг к ним возвращается обратно" - Всё происходит по законам физики. Советский Союз развалился. Россия упала в яму. За 30 лет трепыхания там смогла выжить и начать выкарабкиваться. Теперь в ту же яму падает Евросоюз. Качели. И сейчас его постигнет та же участь, что и СССР. На ЕС идет Перестройка. Его ждет деиндустриализация и распад - причем теми же усилиями англосаксов и предательством своих элит, как и было в СССР. И дальше всё тоже самое - нищета, преступность. И точно также Европу поделят, как когда-то 30 лет назад поделили республики СССР.