В Евросоюзе продолжают стремительно сокращать уровень экономического благосостояния, чтобы напомнить людям как они жили раньше и что они имеют теперь.
Россия лишила Италию права обогащаться за счёт российской продукции и резко сократила экспорт
Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Неужели с логикой стало в России ок только после "грома"? Почаще бы он "гремел"!
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11 час.
Natalija Osminina
"В России знают, что это такое и в 1990-х годах "благодаря" Европе мы в полной мере ощутили все негативные последствия. Теперь бумеранг к ним возвращается обратно" - Всё происходит по законам физики. Советский Союз развалился. Россия упала в яму. За 30 лет трепыхания там смогла выжить и начать выкарабкиваться. Теперь в ту же яму падает Евросоюз. Качели. И сейчас его постигнет та же участь, что и СССР. На ЕС идет Перестройка. Его ждет деиндустриализация и распад - причем теми же усилиями англосаксов и предательством своих элит, как и было в СССР. И дальше всё тоже самое - нищета, преступность. И точно также Европу поделят, как когда-то 30 лет назад поделили республики СССР.
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8 час.
Владимир Безгрешнов
Да сколько прошло времени прежде чем в России поняли и осознали что "доить свою корову" должны сами а не держать ее коровой дойной для соседей! Ещё рано радоваться. Внутренний враг просто притаился
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2 час.
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