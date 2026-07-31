Медведев: Запад не смог добиться своих целей введением антироссийских санкций Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев констатирует, что Запад не смог добиться.
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Медведев: Запад не смог добиться своих целей введением антироссийских санкций Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев констатирует, что Запад не смог добиться.
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