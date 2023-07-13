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Голод был вовсе не снарядным: ЧВК «Вагнер» передала Минобороны технику и боеприпасы

Голод был вовсе не снарядным: ЧВК «Вагнер» передала Минобороны технику и боеприпасы

В Минобороны заявили об окончании процедуры передачи техники от ЧВК «Вагнер». Среди возвращенных машин — современные танки Т-80 и Т-90, РСЗО «Град» и «Ураган», несколько комплексов «Панцирь», десятки минометов и самоходных артиллерийских установок.

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