Какие советы от долгожителей лучше пропускать мимо ушей

Западные ученые десятилетиями пытаются понять, почему некоторые люди живут дольше 100 лет. Однако, несмотря на житейскую мудрость супердолгожителей, эксперты эксперты отмечают: лучше избегать некоторых советов центениалов (от англ.
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