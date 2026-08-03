Запад обманул Украину, а режим Зеленского ее окончательно разрушил

ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> MP: Имеется ли у Украины государственная идеология? Николай Азаров: Если бы нам пришлось кратко описать исторический процесс становления украинской государственной идеологии, то начать следовало бы с построения демократического общества, уважающего основополагающие права человека, с развития комплексного взаимодействия с соседями и, конечно же, с закрепления нейтрального и безъядерного статуса.