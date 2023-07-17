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Муж не делает домашние дела

Муж не делает домашние дела

Привет) муж не хочет делать домашние мужские обязанности, грубо говоря. Квартира моя, деньгами на ремонт помогают мои родители, он в квартиру не вкладывает, я считаю это правильным.

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Комментарии
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Вера Федорова
Девушка в носках моет пол...хм... По теме: &quot;если бы его была квартира, то наверное уже сделал бы все&quot; НАВЕРНОЕ. То есть, это ещё неизвестно, сделал бы или нет. Ещё бы как-то можно понять про перспективные планы, что он не хочет ими заниматься, а с канализацией, к примеру, разобраться, или, скажем, диван  пропылесосить за собой- это так сложно, и как-то связано с тем, кто здесь собственник? По-моему, это просто классический лодырь.
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1 час.
ONIX
А тебе лишь бы муйню,какую- нибудь написать? Где ты ОПЯТЬ увидела,что мужчина командует или у тебя отказ равен приказу?
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1 час.
ONIX
Бабы,я вообще не понимаю этих претензий: он не помогает дома!! А должен? По мне,так надо договариваться на берегу,а то у нас мужик должен зарабатывать,а баба красивая. Именно об этом я всегда и говорю,что мужчине в современном социуме предлагают кота в мешке; не мышонка,не лягушку,а неведому зверушку. То есть,мужчина должен доказать своими поступками свою состоятельность,а женщине достаточно просто быть. И потом эта звезда выходит замуж и оказывается ей, что- то надо делать по дому: а оно ей надо? Отсюда и призывы современных &quot; самодостаточных и независимых&quot; пожить для себя,за счет мужчин,пока молодая. На смежной теме,как раз подтверждение данной ситуации: ни рода,ни племени,ни образования,ни работы,пять лет встречалась с женатым : родила,теперь все должны. Или другая,проживая с IT шником,собралась делить &quot; совместно- нажитое&quot;,ни дня не работая,завалив подаренный бизнес. Бабы хотят усидеть на двух стульях : 1) жить без обязательств,а только проматывать чужие ресурсы,то есть не рваться замуж,а значит не вкладываться в мужчину,но жить за его счет 2) иметь право на имущество и содержание,которое этот мужчина и заработал. Я сразу например обозначил: по дому ничего делать не хочу и не буду,ну разве только изредка,по желанию,но мое дело зарабатывать,это моя зона ответственности и у меня никогда,за всю жизнь не было с этим проблем.Если увидел,что жена зашивается,помогу,но это не обязанность.Жена захотела пойти поработать( для себя,что бы не дуреть дома,а не для заработка,кормить семью),пошла поработала. Что это меняет или я должен впрягаться из- за этого в  домашние дела: с хера ли? Я брал жену,а она выходила замуж на условиях и мы заранее договорились: я зарабатываю,она создает уют,вместе воспитываем детей.Поменялись условия: мы или расстаемся или ищем компромиссы,а что бы: ты должен,ты обязана???
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1 час.

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