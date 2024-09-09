Победный сад: на территории храма Успения Пресвятой Богородицы посадили кусты сирени

Там появились такие сорта декоративного растения, как «Жди Меня», «Гвардейская», «Великая Победа» и другие Возле храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте посадили несколько кустов одного из самых любимых горожанами благоухающих растений – сирени.