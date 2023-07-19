Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Жумагулов про бой Максум – Ван: «Надо бороть его. У меня не получилось, так как дрался одной рукой»

Жалгас Жумагулов поделился мыслями о потенциальном бое Азата Максума и Джошуа Вана: «Поединок Азата против Нэма не смотрел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх