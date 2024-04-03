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Крымская газета

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Аксёнов: МОК предал олимпийские принципы, крымские спортсмены не поедут в Париж

Аксёнов: МОК предал олимпийские принципы, крымские спортсмены не поедут в Париж

Сергей Аксёнов поддержал решение крымских спортсменов не участвовать на олимпиаде в Париже. По его словам, Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами.

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