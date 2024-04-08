Батареи пора отключать!? 🤔🤔🤔 Прогноз погоды показывает устойчивую плюсовую температуру. В областной столице, а также Урюпинске васти объявили о завершении отопительного сезона сегодня, 8 апреля!.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Батареи пора отключать!? 🤔🤔🤔 Прогноз погоды показывает устойчивую плюсовую температуру. В областной столице, а также Урюпинске васти объявили о завершении отопительного сезона сегодня, 8 апреля!.