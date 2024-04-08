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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Батареи пора отключать

Батареи пора отключать!? 🤔🤔🤔 Прогноз погоды показывает устойчивую плюсовую температуру. В областной столице, а также Урюпинске васти объявили о завершении отопительного сезона сегодня, 8 апреля!.

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