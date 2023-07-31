В Ялте и Евпатории море сегодня прогрелось до 24 градусов 🌊 Температуру морской воды у берегов Крыма можно посмотреть здесь: @k24tv_bot 🐚 👉 Скорее узнавайте, где самоё тёплое море и составляйте планы на вечер 👒 @k24tv_bot 🛟 Крым 24 | @tvcrimea🌊 Температуру морской воды у берегов Крыма можно посмотреть здесь: @k24tv_bot 🐚 👉 Скорее узнавайте, где самоё тёплое море и составляйте планы на вечер 👒 @k24tv_bot 🛟 Крым 24 | @k24tv_bot 🐚 👉 Скорее узнавайте, где самоё тёплое море и составляйте планы на вечер 👒 @k24tv_bot 🛟 Крым 24 | @tv_bot 🛟 Крым 24 | @tvcrimeaрым 24 | @tvcrimea24imea24.