Крым 24 Все новости Крыма

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Arkadij Bokov
    Царствие тебе Небесное, парень!🕯 В Севастополе ...
  • Ольга Каширина
    Соболезную....Крымское отделени...
  • Alex Немо
    Очередное тупо-бессмысленное условно-законо творчество.  Как они себе представляют исполнение запрета на самовыгул ко...🦮 ❌ Госдума запр...

В Ялте и Евпатории море сегодня прогрелось до 24 градусов

В Ялте и Евпатории море сегодня прогрелось до 24 градусов 🌊 Температуру морской воды у берегов Крыма можно посмотреть здесь: @k24tv_bot 🐚 👉 Скорее узнавайте, где самоё тёплое море и составляйте планы на вечер 👒 @k24tv_bot 🛟 Крым 24 | @tvcrimea🌊 Температуру морской воды у берегов Крыма можно посмотреть здесь: @k24tv_bot 🐚 👉 Скорее узнавайте, где самоё тёплое море и составляйте планы на вечер 👒 @k24tv_bot 🛟 Крым 24 | @k24tv_bot 🐚 👉 Скорее узнавайте, где самоё тёплое море и составляйте планы на вечер 👒 @k24tv_bot 🛟 Крым 24 | @tv_bot 🛟 Крым 24 | @tvcrimeaрым 24 | @tvcrimea24imea24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх