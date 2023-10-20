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В Волгограде раненые участники СВО остались без выплат

Раненые участники спецоперации из Вологодской области остались без льготных выплат, пишет V1.RU. Мобилизованный горожанин, которому повредило обе ноги гранатами еще год назад, заявил, что не получил никаких субсидий.

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