Как одеть маленького ребёнка на прогулку осенью

Узнаем у эксперта, как подобрать одежду для малыша на это капризное время года.фото: freepik.com--> Осень — это прекрасное время года, когда природа играет разными красками, днём ещё светит солнце или просто тепло, а прогулки среди волшебных цветных лесов и парков вызывают неподдельный восторг даже у взрослых.