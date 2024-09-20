Как одеть маленького ребёнка на прогулку осенью

Узнаем у эксперта, как подобрать одежду для малыша на это капризное время года.фото: freepik.com--> Осень — это прекрасное время года, когда природа играет разными красками, днём ещё светит солнце или просто тепло, а прогулки среди волшебных цветных лесов и парков вызывают неподдельный восторг даже у взрослых.
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