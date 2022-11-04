На обслуживание дорог Тулы в 2023 году планируется потратить 822 миллиона рублей

Содержание дорог для автомобилей, которые расположены на территории Пролетарского, Привокзального, Советского, Центрального, Зареченского территориальных округов обойдется бюджету в 822 миллиона рублей.
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