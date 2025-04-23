FT: Британия, Франция и ФРГ обеспокоены из-за ужесточения позиции США по Украине

Philipp von Ditfurth/dpa/picture-alliance/TASS Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за отказ признать Крым территорией России, что вызвало обеспокоенность европейских стран, сообщает Financial Times.
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