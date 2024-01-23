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США и Великобритания нанесли 18 авиационных ударов по Йемену

США и Великобритания нанесли 18 авиационных ударов по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли 18 авиационных ударов по йеменской территории. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

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