В МВД напомнили о важной отметке в документах для получения маткапитала

Речь идет о свидетельстве о рождении.фото: pixabay.com/endhoДля получения материнского капитала в России нужна отметка в свидетельстве о рождении ребенка, которая подтверждает приобретение российского гражданства, об этом 22 февраля уточнили в МВД.
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