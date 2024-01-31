У берегов Дании обнаружены обломки уникальной немецкой субмарины

Поднять подводную лодку невозможно - она находится на глубине 123 метраУникальные останки немецкой подводной лодки класса U-3523 были обнаружены в проливе Скагеррак (Skagerrak), недалеко от территории Дании, сотрудниками военно-морского музея Ютландии.