У берегов Дании обнаружены обломки уникальной немецкой субмарины

Поднять подводную лодку невозможно - она находится на глубине 123 метраУникальные останки немецкой подводной лодки класса U-3523 были обнаружены в проливе Скагеррак (Skagerrak), недалеко от территории Дании, сотрудниками военно-морского музея Ютландии.
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