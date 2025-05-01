Михаил Делягин обрушился с критикой на систему льготного ипотечного кредитования. Его расчеты, опубликованные в личном Telegram-канале, ставят под…Сообщение «Шесть квартир за цену одной»: Делягин раскрыл бюджетную арифметику льготной ипотеки появились сначала на Ежедневные новости.
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