Михаил Делягин обрушился с критикой на систему льготного ипотечного кредитования. Его расчеты, опубликованные в личном Telegram-канале, ставят под…Сообщение «Шесть квартир за цену одной»: Делягин раскрыл бюджетную арифметику льготной ипотеки появились сначала на Ежедневные новости.