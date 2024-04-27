Во Владимирской области 27 апреля ожидаются грозы и усиление ветра

В самые ближайшие часы погода на всей территории региона может ухудшиться. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области и во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды .
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