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Царьград

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Роман Скворцов сообщил о сборе средств на лечение Андрея Беляева

Роман Скворцов сообщил о сборе средств на лечение Андрея Беляева

Русский спортивный комментатор Роман Скворцов сообщил о болезни коллеги Андрея Беляева, у которого выявлена неоперабельная опухоль мозга.

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