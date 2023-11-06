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Глава Запорожья назвал сумму собственных доходов бюджета региона в 2023 году

Глава Запорожья назвал сумму собственных доходов бюджета региона в 2023 году

Собственные доходы бюджета Запорожской области в 2023 году составили около 10 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий, добавив, что власти планируют достичь самоокупаемости Запорожья в ближайшие годы.

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