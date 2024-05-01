Дыра в земле: когда в Тракторозаводском районе Челябинска починят коллектор

Из приятного: жителей окрестных домов не оставили без воды. Излива на поверхность нет.В мэрии пока не знают, сколько времени займет ремонт участка магистрального коллектора на дублере улицы Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе Челябинска.
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